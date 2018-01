Clamoroso Hazard, a sorpresa annuncia il rinnovo col Chelsea

Il fuoriclasse belga sembrava davvero vicino ad un accordo per il prossimo anno col Real Madrid.

Non c’è il Real Madrid nel futuro di Eden Hazard, la stella belga del Chelsea che in molti indicavano sulla strada del Bernabeu la prossima estate. A dissipare le voci ha provveduto il diretto interessato contattato dal Mirror. “Prima rinnoverà Thibaut (Courtois ndr), poi toccherà a me“, ha detto il n.10 dei Blues interpellato a margine della sfida Nba tra Boston e Philadelphia alla O2 Arena di Londra. Hazard, da tempo uno degli obiettivi dichiarati del Real, ha il contratto con il Chelsea fino al 2020.

Fonte: premiumsporthd