Clamoroso Ibrahimović: “Mi manca la Nazionale, potrei tornare”

L’attaccante del Manchester United aveva lasciato dopo gli Europei del 2016.

Zlatan Ibrahimović vuole tornare ad indossare la maglia della Svezia (116 gare e 62 gol) al prossimo Mondiale in Russia, ma solo se avrà superato in modo completo il brutto infortunio al ginocchio.

Il fuoriclasse del Manchester United, 36 anni compiuti lo scorso ottobre, aveva lasciato la Nazionale dopo l’Europeo del 2016, terminato con l’eliminazione al primo turno da parte dell’Italia. Adesso potrebbe tornare nella selezione svedese al prossimo Mondiale proprio grazie all’Italia, sconfitta dagli scandinavi nello spareggio di novembre.

Da parte di Ibra però una certezza: “Non voglio tornare in Nazionale solo perché sono qualcuno, ma perchè posso dare qualcosa in più alla squadra”.



