Clamoroso Infantino: “Addio al calciomercato invernale”

Le parole del numero uno del calcio mondiale potrebbero aprire nuovi scenari.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino vuole rivoluzionare il calciomercato, cancellando la finestra invernale, mettendo un limite alle commissioni per agenti e intermediari e introducendo il tetto salariale per i calciatori, da calcolare in base agli incassi dei club.

Lo ha spiegato lui stesso al quotidiano sportivo francese L’Equipe precisando che il suo piano prevede “undici punti indispensabili” che devono essere analizzati “affinché venga garantita l’integrità del mondo del calcio e ci siano maggiore trasparenza e più equilibrio competitivo”.

–

–

–

_

Fonte: Ansa

Comments

comments