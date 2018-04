Una scelta curiosa quella fatta dall’AS Roma sul proprio sito ufficiale

La società giallorossa ha infatti messo in vendita i biglietti per Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Uefa Champions League 2017-18. Cosa c’è di strano? Che i sorteggi ci saranno oggi alle 13 a Nyon, dunque la Roma non può sapere chi sarà il suo avversario in semifinale.

Sarà stata una previsione futura scaramantica o un semplice errore?

Fonte foto. Gianlucadimarzio.com

