Clamoroso-Messi impedisce i voli sopra casa sua!

Grazie al goal segnato contro il Las Palmas, Lionel Messi mette a segno il quarto goal su punizione, nessuno in europa ha fatto meglio di lui, Neymar e Fekir lo inseguono a -1.

Per Messi è il 23esimo goal in liga ed il 31esimo in stagione.

Che Messi fosse un fenomeno non lo scopriamo certo oggi, che addirittura abbia il potere di impedire i voli sopra la sua mega abitazione è sicuramente più clamoroso.

Secondo quanto rierisce foxsports infatti la Pulce ostacola le mire espansionistiche di Vueling, compagnia aerea spagnola che vorrebbe aumentare il numero di voli da e verso Barcellona.

Per farlo però andrebbe costruito un nuovo terminal nella zona di Gavà-Castelldefels, zona dove abita Leo Messi.

La conferma arriva anche dalle dichiarazioni di Javier Sánchez Prieto, presidente di Vueling:

“In quella zona sorge la casa di Messi. Una situazione simile non esiste da nessuna parte, ma lì sopra non si può passare”

Dunque Messi oltre ad essere un fuoriclasse nel campo, sembra essere decisivo e determinante anche fuori.

