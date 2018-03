Clamoroso Pochettino: “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all’arbitro”

Il tecnico del Tottenham è ritornato sulla sfida di mercoledì nella conferenza stampa prima della sfida di campionato con il Bournemouth. Queste le sue parole:

“Se guardiamo solo le statistiche il Tottenham è stata la squadra migliore, ma nel calcio non conta solo la prestazione, è un gioco di piccoli dettagli e in questo alla Juventus sono specialisti”

“Loro sono abituati a vincere e sono abituati a mettere pressione all’arbitro. Agnelli, Marotta e altre persone erano nel tunnel prima e dopo la partita, la loro cultura è fare qualunque cosa per aiutare il club a vincere. Per noi è stata una grande occasione per imparare, la Juventus ci ha dato una grande lezione su come comportarsi fuori dal campo. Ho visto nell’intervallo dopo il primo tempo come hanno messo pressione all’arbitro, alla fine c’erano due rigori per noi, due falli di mano, probabilmente c’era anche il rigore per il fallo di Vertonghen, ma le cose si bilanciano. Questi sono piccoli dettagli che contano tantissimo”.

Comments

comments