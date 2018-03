Clamoroso, Spagna-Argentina termina 6-1 per gli spagnoli

Una tripletta di Isco e i gol di Diego Costa, Thiago e Aspas umiliano Sampaoli.

Una disfatta senza mezzi termini per l’Argentina, che a Madrid rimedia un’umiliazione storica dalla Spagna. Una di quelle batoste che rischiano di lasciare il segno anche in proiezione futura. L’assenza di Lionel Messi non può essere una scusante per l’Albiceleste, affondata 6-1 in una notte che rilancia prepotentemente la Spagna, al 18° risultato utile consecutivo. Al Wanda Metropolitano brilla soprattutto la stella di Isco, autore di una strepitosa tripletta che forse gli consentirà di riguadagnare spazio anche nel Real Madrid in vista della doppia sfida di Champions contro la Juventus. Diego Costa, Thiago e Aspas completano la festa spagnola contro un’Argentina letteralmente crollata. L’ultima volta che l’Albiceleste subì sei reti fu nel 2009, nella sfida di qualificazione Mondiale contro la Bolivia, ma quella volta fu (anche) colpa dell’insostenibile altura di La Paz.

