Clamoroso Matuzalém, l’ex Napoli prende 12 turni di squalifica

Il centrocampista brasiliano è stato fermato dal Giudice Sportivo con una punizione esemplare.

Mano pesante nei confronti di Francelino Matuzalém, centrocampista di 37 anni oggi al Monterosi in Serie D e in passato protagonista con Napoli, Lazio, Genoa, Piacenza, Brescia e Hellas Verona. Il calciatore brasiliano è stato punito con tre mesi di squalifica.

Espulso nel corso del derby tra Monterosi e Flaminia Civita Castellana, l’ex nazionale under 21 brasiliano non ha gradito il provvedimento e ha dato uno schiaffo alla mano dell’arbitro con l’intenzione di fargli cadere il cartellino. A questo si sono aggiunte offese e minacce nei confronti del direttore di gara, comportamento che quindi gli è valso la lunga squalifica che lo terrà fuori dai campi fino al 10 aprile, facendogli saltare 12 partite, vale a dire quasi tutto il girone di ritorno.

Fonte: Sky Sport