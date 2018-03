Club Napoli, bella iniziativa in memoria di Davide Astori

Una bellissima iniziativa da parte di numerosi Club Napoli, che hanno intenzione di onorare la memoria di Davide Astori, scomparso nella notte tra sabato e domenica.

Domattina, alle ore 10:00, nella basilica di Santa Croce, a Firenze, si terranno i funerali dello sfortunato capitano viola: a quell’ora, per rendergli omaggio e per manifestare vicinanza alla famiglia, alla Fiorentina e ai tifosi, tutti i membri dei vari club modificheranno la propria immagine del profilo su Facebook, inserendo la maglia numero 13 del difensore. Un bel tributo ad un campione volato via troppo presto.

Questi i club che aderiranno all’iniziativa:

Isola di Capri, Arezzo, Meta, Lussemburgo, Roma Capitale Azzurra, Castelli Romani, Rionero PZ, Viterbo, Apulia, Novara, Ostia, Isola d’Ischia, Milano Malpensa, Lucerna, Genova, Frecciarossa Brescia, Milano, Treviso, Pinerolo, La Spezia, Ossola partenopea, Lombardia Brescia, Briganti azzurri, Castrovillari, Monaco di Baviera, Mantova, Cesena, Gruppo gli Ultràmici, Bologna, Soverato, Belluno, Parthenope dei Navigli, Trento, Vicenza Partenopea, Reggio Emilia, Buenos Aires, Aversa, Pisa.

La locandina dell’iniziativa:

