Coca-Coca, Broch: “Per noi Napoli è importante, è nata la Fanta”

Il Fifa Word Cup è iniziato ed ha fatto tappa a Napoli, la Coppa è stata presentata al Comune e lo sponsor ufficiale è la Coca-Cola.

In conferenza stampa era presente anche l’Assessore allo Sport Ciro Borriello, insieme al rappresentante della FIFA Felicity George e Cristina Broch.

Queste le parole durante la presentazione di Cristina Broch, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola Italia: “Anche se l’Italia non è presente ai Mondiali abbiamo voluto mantanere la tappa italiana perché quando ci sono dei copioni questi o si vedono come un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Noi siamo l’ego dell’ottimismo “stappa la felicità” e quindi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. E’ bello celebrare a Napoli che è una città bellissima e nelle periferie.

Noi siamo presenti da 90 anni e tutto ciò che facciamo ha l’obiettivo di inclusione. Ci impegnamo anche nelle periferie con l’inclusione attraverso lo sport, le disabilità. Per inclusione intendiamo anche gli immigrati e con le diocesi e Caritas siamo impegnati anche in Campania. L’inclusione è per tutti i giovani che sono la nostra speranza, il futuro, e lo sport è il mezzo con cui si riesce a fare questa cosa.

Napoli è importante per Coca-Cola perché da 60 anni la produciamo qui e siamo italiani. Ma abbiamo scelto Napoli perché nel 1955 qui è nata la Fanta. E’ una bevanda importnate come Coca-Cola ed è un’invenzione napoletana, da oltre 60 anni la produciamo ed è un patrimonio per noi. La Campania è lo stabilimento più grande di Coca-Cola del Sud. Abbiamo investito circa 97 milioni e ci teniamo molto. Ringraziamo tutte le associazioni che domani ci ospiteranno”.

