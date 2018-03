Il Milan sbanca l’olimpico e batte 2-0 la Roma

Colpaccio del Milan all’olimpico di Roma, i rossoneri battono i giallorossi 2-0 grazie alle reti di Cutrone e Calabria.

Vittoria meritata per il Milan che è apparso decisamente in crescita ed in grande forma fisica.

Ha fatto decisamente più fatica la Roma, decisamente lenta in fase di costruzione della manovra.

Fonte foto: Sportmediaset.it

