Chi comanda in casa Napoli ha le idee chiare agli uomini non resta che adeguarsi

Dopo la vittoria contro l’Udinese, le speranze per vincere lo Scudetto si sono riaccese, complice anche il pareggio della Juventus a Crotone.

In casa azzurra ormai ci credono tutti, anche le mogli dei giocatori. Donne che sono sempre al fianco di chi amano, che sopportano ogni sfogo, e supportano quando il morale è giù.

Forse è anche merito loro se quando vanno in campo i giocatori ci mettono l’anima e combattono fino alla fine, magari prima di ogni gara pensano alla famiglia che è in tribuna e l’unico pensiro sarà “Devo vincere, devo crederci anche per loro”.

Un pesniero che però nasce soprattutto dalle lady azzurre, loro ci credono e fanno si che anche i loro compagni facciano lo stesso.

Su Instagram il “ci crediamo” parte prima da loro come lady Tonelli e lady Albiol.

La compagna di Milik, invece, nessun post ma parole dette a voce, a Radio CRC: “Credo nello scudetto e non vedo l’ora che si giochi Juve-Napoli. Il vantaggio dei bianconeri è minimo e il Napoli ha ancora la possibilità di vincere”. Per l’intervista completa, LEGGI QUI.

