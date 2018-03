Il giornalista e telecronista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.





“Il Napoli non snobba l’Europa League ma, anche a causa di infortuni, ha una rosa corta e vanno fatte delle scelte. Se potesse Sarri non rinuncerebbe mai ai tre davanti. Ounas ha fatto vedere che ha delle qualità ma probabilmente il mister non ama il modo del franco-algerino di interpretare il ruolo. Il ragazzo si muove poco senza palla che vuole sempre avere tra i piedi”.

