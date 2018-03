Compleanno in casa Napoli, auguri a Gianluca Grava

Giornata speciale per Gianluca Grava, ex difensore del Napoli, oggi responsabile del settore giovanile della società azzurra.

Grava, nato a Caserta, compie oggi 41 anni: cresciuto nelle giovanili della Casertana, approda al Napoli nel gennaio del 2005; in azzurro ha collezionato 180 presenze, condite da due gol, segnati, rispettivamente, a Juve Stabia (in C1) e Treviso (in Serie B). Ha vinto la Coppa Italia 2011/2012 e nella stessa stagione ha esordito in Champions League, subentrando nella storica partita di Villarreal, in cui gli azzurri staccarono il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

Qui gli auguri del Napoli, con un post sul profilo Twitter societario:

🎉 tanti auguri di buon compleanno a Gianluca #Grava, grande Capitano Azzurro👏

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QHL9rHUgxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2018

