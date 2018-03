Condò: “La Juve rischia solo in due gare prima del Napoli, una è a Benevento”

Ai microfoni di Sky si parla della corsa scudetto fra bianconeri e azzurri.

“Il Napoli non potrebbe cambiare perché il loro modo di giocare viene interiorizzato con lunghi allenamenti e diviene un modo di pensare.

La rosa della Juventus è nettamente più forte di quella del Napoli e se gli azzurri sono

li è perché il gioco di Sarri ha compensato le differenze qualitative.

Se questo Napoli giocasse all’italiana sarebbe a 15 punti dalla Juventus.

Prima dello scontro diretto solo il Milan ma che i bianconeri affronteranno in casa e il Benevento, che capita tre gli impegni Champions potrebbero creare problemi alla Juventus ma, soprattutto per quest’ultimo, ovviamente parliamo di qualcosa che, se accadesse avrebbe dell’incredibile”

Comments

comments