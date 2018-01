Condò: “Sarri al Napoli può aprire un ciclo come Sacchi e Guardiola”

Paolo Condò, opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, per parlare di diversi temi legati alla squadra azzurra.

“Il calcio di Sarri fa in modo che il gioco della squadra non equivalga alla somma delle sue individualità, ma sia superiore. E’ come se il gioco fosse il lievito di una materia prima aumentando le possibilità di ciascuno. E’ un giochino che ho visto praticare nel tempo ad altri, come Arrigo Sacchi o Pep Guardiola, anche se siamo su livelli differenti, dato che il Napoli non dispone di un Van Basten o di un Messi. Per impiantare un ciclo sarebbe utile individuare un blocco di giocatori che facciano capire ai nuovi arrivati come si lavora. Penso a Puyol, Xavi, Iniesta, Maldini, Costacurta. Posso immaginare un Hamsik, un Insigne, un Albiol: questo tipo di giocatori che hanno una lunga esperienza con l’allenatore attuale. Poi, ogni anno inserimenti di talenti giovani che siano ricettivi a questo modo nuovo di giocare.

Dal punto di vista umano Sarri mi ricorda una persona che dopo aver dovuto guardare al conto corrrente per tuta la vita si trova improvvisamente a poter largheggiare. Ha allenato per forza di cose giocatori modesti, poi una volta arrivato ad allenare una squadra di campioni non cambia il suo modo di fare. A furia di giocare i calciatori imparano a memoria. Domenica dopo domenica si scava un solco sempre più profondo tra chi gioca e chi ha a disposizione solo degli spezzoni.

Penso che Verdi sia l’uomo giusto per i motivi che abbiamo detto tutti in quuesti giorni. Ha già studiato alla scuola di Sarri ed essendo ambidestro può giocare su entrambi i lati. Con il suo innesto Zielinski tornerà ad essere l’alternativa ai centrocampisti. Ricordiamo che c’è l’Europa League. Se Verdi arriverà a Napoli, gli azzurri saranno più competitivi in tutte le competizioni in cui sono impegnati”.