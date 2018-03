Conferenza, Di Francesco: “Abbiamo giocato come il Napoli, con un’identità”

La Roma annienta il Napoli finisce 1-4 Insigne 5′, Ünder 7′, Dzeko 26′, 72′, Perotti 80′.

La Roma segna 4 gol in una sola partita al Napoli che fino ad oggi ne aveva incassati solo 15. Passa in svantaggio ma pareggia subito su autorete di Mario Rui (gol comunque assegnato a Ünder) poi super Dzeko che di testa e di piede determina il risultato.

Nel secondo tempo subisce il ritorno del Napoli ma, anche grazie ad un super Alisson porta a casa il risultato e si rilancia per la conquista di un posto in Champions.

Questo il commento di Di Francesco in Press Conference: “Il nostro gol è stato da Napoli, siamo venuti qui a fare la partita contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà come noi abbiamo messo loro in difficoltà, abbiamo giocato e vinto da squadra. Devo fare i complimenti al Napoli che gioca il miglior calcio in Italia e tra i migliori in Europa. Se abbiamo questi punti è perché abbiamo commesso degli errori, tutti me compreso. Mi prendo le mie responsabilità e oggi i meriti perché vi garantisco che fare 4 gol al Napoli non è facile.

Questa partita è tra le migliori ma non la più bella. Una grande squadra deve avere orgoglio e guardare avanti, si può andare sotto ma si può recuperare e questa consapevolezza stasera l’abbiamo dimostrato. Stasera abbiamo giocato come il Napoli assecondando la nostra identità. Le sfide più difficili sono le più importanti”.

