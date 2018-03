Conferenza, Hasenhuttl: “Il Napoli ci ha creato dei problemi. Può vincere lo Scudetto”

Il Lipsia stacca il biglietto per gli ottavi di finale nonostante la sconfitta.

Il tecnico dei tedeschi, Hasenhuttl, ha analizzato la gara in conferenza stampa: “E’ stata una gara tosta dall’inizio abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci hanno creato molti problemi anche in difesa.

Dopo il primo gol del Napoli per noi non era facile mentalmente ed era anche difficile trovare le parole giuste, abbiamoc recato di torvare un mix per pressarli e abbiamo giocato meglio ma ci è costata molta forza. Loro ci hanno fermato con falli tattici e lì è stato difficile. Nel secondo tempo ho cercato di cambiare con le sostituzioni, abbiamo lavorato e investito tanto, loro poi hanno fatto il secondo gol. Grazie al risultato dell’andata abbiamo passato ma è stato un grande piacere aver giocato contro il Napoli ed eliminarlo ci rende felici.

L’avversario contro cui abbiamo giocato era forte, non sono felice del risultato ma siamo agli ottavi di finale. Ci è costata tanta fatica ma ora bisogna che ci riprendiamo per far bene in campionato.

Scudetto? Oggi hanno fatto vedere che possono lottare, devo dire che è squadra entusiasta e flessibile. Sono davvero forti, il risultato dell’andata non ha fatto vedere la loro qualità ma possono vincere lo Scudetto. A fine gara ho fatto gli auguri al tecnico per la prestazione. Eliminare il Napoli è una grande cosa per noi che ha grande qualità in tutte le posizioni.

Insigne? Non mi sono reso conto, non so nulla.

Cosa farei di diverso? Il modulo dell’andata era lo stesso di questa sera ma il Napoli ha trovato le soluzioni migliori, ci è mancata la calma nel possesso palla. Era importante non concedere tanto a loro.

Dobbiamo fare un lavoro di squadra ma oggi contro la qualità del Napoli non era facile.

Oggi non siamo riusciti a far vedere di cosa è capace il Lipsia. L’importante era qualificarsi e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato contro una squadra che è primo in classifica e gioca bene”.

