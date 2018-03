Conferenza, Iachini: “Partita quasi perfetta, potevamo vincere”

Il Sassuolo fa l’impresa e inguaia il Napoli, finisce 1-1, Politano e Callejon, la decidono.

Il Sassuolo passa inaspettatamente in vantaggio dopo che al Napoli è stato annullato un gol di Callejon e il Napoli sfiora più volte il vantaggio che non si concretizza per errori individuali e per le super parate di Consigli.

La squadra di Iachini gioca una partita attenta e ordinata e fa molto bene il proprio compito. Iachini prende un punto prezioso e insperato.

Questo il commento di Iachini in Press Conference: “Abbiamo fatto una grande partita, senza mai rinunciare ad attaccare, interpretazione perfetta della partita con tanta densità e capacità di mettere in difficoltà il Napoli, che è una grandissima squadra.

Dovevamo essere perfetti e lo siamo stati quasi sempre, ci è mancata solo un po’ di qualità. Mi dispiace per il Napoli perché sono amico di Sarri ed è una squadra che mi sta simpatica. Missiroli è stato molto bravo e la sua posizione tra le linee ha creato difficoltà al Napoli in fase di costruzione”.

