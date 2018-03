Conferenza, Inzaghi:”Complimenti al Napoli primo in classifica con merito”

Napoli vs Lazio finisce 4-1, gol di De Vrij (3’), Callejon (43’), autogol di Wallace (54’) Zielinski (54’), Mertens(72).

La Lazio passa subito in vantaggio e nel primo tempo chiude bene gli spazi, arriva prima sulle seconde palle e la mette sul piano fisico ma sul finire arriva il pareggio di Callejon.

Nel secondo tempo cambia tutto, la Lazio resta negli spogliatoi e il Napoli straripa dando spettacolo prima un autogol di Wallace poi Zielinski ci mette firma e timbro con gol e assist per Mertens.

Lazio cancellata dal campo e l’orchestra diretta dal maestro Sarri vince il festival del San Paolo.

Questo il commento di Inzaghi in Press Conference: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma non abbiamo assorbito il gol di Callejon e le due ammonizioni si sono fatte sentire.

Nel primo tempo dovevamo raddoppiare ma il Napoli è stato più squadra e ci ha colpiti quando e come doveva.

Abbiamo perso una partita importante e ora dovremo ripartire già giovedì in Europa League.

Nonostante tutto siamo in corsa in tutte le competizioni non abbiamo problemi di modulo e neppure fisici stasera un episodio ha cambiato la partita ma un secondo tempo così non ce l’aspettavamo.

Abbiamo perso giustamente e complimenti al Napoli meritatamente primo”.

Comments

comments