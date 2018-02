Conferenza, Lopez: “Siamo consapevoli della loro forza ma siamo andati a prenderli alti”

I giocatori del Cagliari hanno tentato di far paura al Napoli ma gli azzurri non si sono piegati ed hanno segnato addirittura 5 gol.

Il tecnico dei sardi, Diego Lopez, in conferenza stampa ha analizzato la gara: “Il primo tempo è stato come lo volevamo, anche perché se aspetti il gol lo prendi comunque. Dovevamo non farli giocare e guardare la porta avversaria, con queste squadre devi fare così. Anche se abbiamo preso 5 gol ho visto cose positive. Nel primo tempo mi è piaciuto il pressing, poi dispiace per il risultato per i ragazzi e per la gente che ci sostiene. Dobbiamo ricompattarci subito.

La posizione di Joao Pedro è trequartista secondo me, non vedo perché arretrarlo. Poi ha avuto un problema al polpaccio ed è uscito.

I fischi? Le due gare precedenti sono state uguali, non abbiamo giocato bene, ma oggi era una gara particolare contro la prima in classifica che ha un gioco particolare. Abbiamo provato a fare la partita, se avessimo preso 5 gol solo difendendosi sarebbe stato preoccupante. Siamo consapevoli della loro forza, ma siamo andati a prenderli alti. Bisogna migliorare. Qualche possibilità oggi l’abbiamo avuta, ma dobbiamo lavorare meglio con le punte anche per salire, non solo nella finalizzazione”.

