Conferenza, Maran: “Napoli grane squadra ma il corner non doveva essere battuto”

Napoli vs Chievo finisce 2-1 (Stepinski 72′, Milik 89′, Diawara 93′).

Per 88 minuti il Chievo ha assaporato il gusto dell’impresa, alla fine della partita esce sconfitto. Un solo tiro in porta 1 gol, massima ottimizzazione per i veronesi ma la loro vittoria avrebbe avuto del clamoroso.

Partita impostata esclusivamente in fase difensiva e rete venuta fuori da un errore del Napoli. Koulibaly sbaglia un passaggio, Giaccherini ci crede e recupera palla, Inglese fa l’assist e Stepinski fa gol. Ma anche nel calcio c’è giustizia, a volte, e finisce 2-1 per il Napoli.

Questo il commento di Maran in Press Conference: “Il Napoli è fortissimo e ci ha fatto correre tanto, il pareggio li ha galvanizzati ma il gol del vantaggio non doveva esserci perché quel corner non doveva essere battuto. Se a trenta secondi dalla fine viene assegnato un fallo per noi e non un corner la partita finisce in pareggio.

Inglese per ora deve portarci alla salvezza poi potrà dimostrare tutte le sue qualità che sono tante ma ha ancora margini di crescita. Ho tenuto in campo le due punte nonostante un grande avversario per non dare un messaggio sbagliato alla squadra.

Siamo arrivati qua con ante defezioni e abbiamo giocato anche in infrasettimanale mentre il Napoli era riposato, sono soddisfatto della prestazione amareggiato per il risultato”.

