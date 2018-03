Conferenza, Sarri: “Abbiamo sbagliato in due fasi. Zielinski il migliore”

Sassuolo vs Napoli finisce 1-1 Sarri ancora vittima della maledizione emiliana e il Napoli che frena pericolosamente nella corsa al primato.

Una sola partita vinta nelle ultime quattro (2 pareggiate e 1 persa). Decidono la partita Politano (12′) e Callejon (80′) in uno stadio strapieno di meravigliosi tifosi azzurri, si scrive Mapei si pronuncia San Paolo.

Napoli a due facce: propositivo nel primo tempo ma spreca tantissimo e Consigli fa il fenomeno, confuso e molle nella ripresa.

Il gol fortunato e fortunoso segnato dal Sassuolo manda in crisi gli azzurri e la porta sembra stregata. Male Mertens, Insigne, dopo le clamorose occasioni sbagliate, si perde un po’. Troppo superficiale, in alcune occasioni, Koulibaly anche se recupera prodigiosamente nel finale impedendo al Sassuolo di tornare in vantaggio.

Bene Reina nelle pochissime occasioni in cui viene chiamato in causa. Bene Mario Rui. Bene Zielinski. Bene Milik che sfiora il gol sull’ennesimo miracolo di Consigli e prende una traversa.

Ammoniti: Albiol e Jorginho.

Sostituzioni Milik per Jorginho, Hamsik per Mertens, e Diawara per Allan.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “Oggi abbiamo sbagliato molto sia in fase di costruzione sia in fase di realizzazione, se avessimo pareggiato qualche minuto prima avremmo potuto vincere.

Quando gioca Milik abbiamo soluzioni diverse, sta crescendo e in 25 minuti ha preso una traversa e subito una grande parata di Consigli.

La pausa per le Nazionali può dare fastidio a tutti ma è un qualcosa che esiste e dobbiamo essere bravi noi ad evitarlo. I falli fanno parte del gioco io sarei molto più fiscale sulle perdite di tempo che rompono i ritmi. Zielinski per me è stato uno dei migliori”.

