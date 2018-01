Conferenza, Sarri: “Bravi a mantenere la concentrazione e i ritmi, oggi non siamo stati leziosi”

Napoli vs Verona finisce 2-0 Koulibaly su angolo e Callejon la decidono nel secondo tempo.

Prima dell’inizio del match bellissimo omaggio della Curva B a Hamsik. Partita totalmente a senso unico e con un risultato che sta decisamente stretto agli azzurri. Prestazione super, come ormai consuetudine, di Allan, un leone incontenibile e una menzione speciale per Koulibaly e Callejon che si conferma cecchino implacabile contro il Verona.

Da valutare le condizioni di Albiol uscito per un problema fisico. Il Napoli ricomincia come aveva finito il girone di andata e si conferma primo, da solo in testa alla classifica. Alla fine della partita festa e giro di campo della squadra. Pessimo ritorno a Napoli per Pecchia sconfitto e pure espulso dopo il gol di Koulibaly ma ha fatto ancora peggio Nicola Corrent (ex Napoli) che dopo l’espulsione ha inveito a più riprese contro la tribuna.

Sostituzioni: Zielinski per Hamsik, Maksimovic per Albiol e Rog per Insigne.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “Oggi non siamo stati leziosi, per caratteristiche giocare in velocità in area avversaria è quasi una necessità per noi. Abbiamo fatto bene per continuità e lucidità, non era facile mantenere ritmo e tranquillità senza riuscire a segnare ma siamo stati bravi. Oggi per portare un giocatore fatto che possa migliorare questa squadra non è facile e costa un botto.

Deciderà la società sulla base degli obiettivi. Albiol ha preso un colpo nel primo tempo al ginocchio e poggiando non bene ha accusato una leggera contrattura ma non sembra niente di preoccupante. Nei limiti della vita di un professionista il riposo è importante ma 6/7 giorni di stop nel pieno della stagione sono una bestemmia che esiste solo nel calcio. La concentrazione è sicuramente migliorata ma voglio valutarla nel lungo periodo.

I tiri da fuori non sono una nostra peculiarità avevo pensato per questo a Zielinski che doveva entrare al posto di Allan. Il gol ha cambiato le cose. Giocatori che ho già allenato per favorire il processo di inserimento? Ci crediate o no non ho mai chiesto giocatori già avuti in passato”.