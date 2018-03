Conferenza, Sarri: “Grazie ai tifosi. Felice per la stagione di Albiol”

Il Napoli vince 1-0 la sfida con il Genoa, la sblocca Albiol dopo 72 lunghissimi minuti di sofferenza e tensione che si avvertivano in campo e sugli spalti del San Paolo.

Pesa ai calciatori azzurri giocare ancora una volta, l’ennesima, a risultato della Juventus acquisito e con la consapevolezza di avere solo uno utile e questo non può non condizionare. Il Napoli però riesce a mantenere la calma e nonostante gli errori sotto porta, i pali nemici e la cabala contraria butta il cuore oltre l’ostacolo e conquista i 3 punti portandosi a -2 dalla Juventus.

Segna Albiol, tra i migliori in campo e lo fa nel giorno in cui festeggia la duecentesima partita in maglia azzurra. Un gol pesantissimo che forse verrà ricordato nella storia di questo campionato che ha ancor tanto da raccontare. Hamsik esce quasi subito per un risentimento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni, sostituito da Zielinski.

Menzione speciale per Insigne, Mertens meno brillante del solito ma i veri fuoriclasse ammirati questa sera al San Paolo sono stati i tifosi, instancabili hanno sostenuto la squadra per tutta la partita.

Ammonito Zielinski

Sostituzioni: Zielinski per Hamsik, Milik per Mertens Rog per Callejon.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “Nibali ieri ha fatto una cosa fenomenale, come se Koulibaly tirasse una punizione a giro in porta, noi siamo estremamente contenti di quello che stiamo facendo, felici di tenere vivo il campionato. Vogliamo andare avanti fino alla fine, cosa accadrà non lo sappiamo.

Oggi le partite diventano molto tattiche perché i punti sono pesanti per tutti. Non so se la Juventus sente la pressione, io è da un po’ che non me la misuro (ride ndr) i primi 15 minuti di stasera eravamo meno fluidi ma non so se sia dipeso dal Genoa o dalla tensione. La partita è diventata sporca ma quando siamo andati in velocità abbiamo costruito anche qualcosa di buono. Il Genoa è bravissimo a giocare questo tipo di partite.

Hamsik domani si presenta in Nazionale e poi credo rientri a Castel Volturno. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza riservata. Quanta soddisfazione dal fatto che riescono a segnare in tanti. Felice per Albiol che sta facendo un campionato straordinario.”

