Conferenza, Sarri: “Milik lo convocherò solo se se la sentirà di giocare”

Napoli vs Spal finisce 1-0, Allan (6’), minimo sforzo, massimo risultato.

Sarri aveva chiesto una reazione feroce dopo la bruttissima figura in Europa League, Il Napoli risponde con 10 minuti di assalto all’arma bianca, coronati dal bellissimo gol di Allan, poi rallenta e gestisce l’esiguo vantaggio.

Al minuto 63 segna anche Hamsik ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco ma non viene annullata l’ammonizione, la prima in campionato, rimediata dal capitano per eccesso di foga nell’esultanza.

Viene fuori una brutta partita, grigia come il cielo piovoso del San Paolo.

Bene Allan, soprattutto nel primo tempo, Mario Rui e Jorginho, sotto tono Mertens, Reina spettatore non pagante. Il Napoli risponde alla vittoria della Juventus nel derby di Torino e resta solitaria capolista della Serie A.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “A Cagliari ci aspetta una partita difficile e dobbiamo,pensare solo a quella, è inutile guardare troppo lontano ma prima di Cagliari devono concentrarsi sulla partita di Lipsia sperando di poterla riaprire.

Mertens ha giocato lontano dalla porta per motivi tattici ma quando si è riuscito a girare ha creato pericoli.

L’ossessione è un sentimento illogico che nel lungo periodo fa danni ma nel breve può dare scariche di grande adrenalina , quindi può essere utile.

Abbiamo concesso pochissimo ottima gestione di palla e campo ma si doveva chiuderla definitivamente.

Milik lo convoco se lui mi da la disponibilità a scendere in campo altrimenti viene a fare il turista e lui deve lavorare, non fare il turista io gli ho lasciato la porta aperta ma lui deve sentirsi pronto a scendere in campo.

La sensazione è che rispetto all’infortunio dell’ anno scorso ne stia uscendo meglio.

Oggi non abbiamo chiuso la partita perché la supremazia palese ci ha tolto il senso del pericolo e questa è una responsabilità.

In Europa tutti fanno i cambi e io ho ragazzi che fanno 20 ingressi e voglio dare a loro le soddisfazioni che meritano, vedremo quanti cambi faremo”.

Sostituzioni: Zielinski x Hamsik Rog x Callejon Diawara x Jorginho

Ammonizioni: Hamsik

