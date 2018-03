Conferenza, Sarri: “Ora concentrati su un obiettivo. Spero di poter segnare un periodo”

Il Napoli vince per 2-0 a Lipsia ma non è bastato per passare il turno ed andare agli ottavi di finale.

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dove ha analizzato la gara: “La gara è finita e dobbiamo tenere ciò che possiamo tenere. C’è rammarico ma la squadra ha dimostrato di avere un’anima. Non era semplice rimontare a questa squadra però in campo abbiamo messo il cuore.

Questa è una società che ha aumentato il fatturato e il valore dei giocatori è duplicato. Ci spiace per l’eliminazione ma vediamo l’aspetto positivo. Ora vediamo il lato positivo di tutto siamo concentrati su quell’obiettivo e possiamo allenarci meglio. Siamo quinti per monte stipendi e qualcosa deve esserci riconosciuto. A questa squadra si chiede tanto, è rimasta negli ultimi due mesi con 15 giocatori e 3 portieri. Cerchiamo di far diventare la pressione logica e non razionale. Penso sia la soddisfazione più grande, ringrazio tutti i tifosi che erano qui stasera e per Cagliari ci spiace non averli ed è inconcebile il divieto questo dimostra le incapacità.

La cosa più bella è aver fatto innamorare la tifoseria della squadra, il connubio che vedo tra squadra e popolo che non vedevo da 40 anni.

Da tanto tempo facciamo a meno di Ghoulam e Milik che avrebbero ampliato la nostra rosa. Dobbiamo migliorare dal punto di vista di mentalità. Caricare e scaricare la mente a distanza di tre giorni è una qualità che hanno solo le grandi squadre.

Zielinski ha fatto più partite. A volte ci sono delle squadre che segnano un periodo e spero di fare questo, mettendoci qualcosa di più. Lui si adatta molto bene al ruolo, Maggio era alla 17esima presenza ed ha giocato molto di più dell’anno scorso. Tonelli può esser eun’alternativa importante purtroppo ha avuto dei problemi nell’ultimo anno ma per caratteristiche è un giocatore di grande forza caratteriale e mentale. Ha qualche qualità tecnica in meno rispetto ai compagni ma può essere un punto di riferimento a livello mentale.

Il Lipsia è una squadra per mentalità e caratteristiche più forte nella fase offensiva. Rispetto all’andata siamo stati più bravi nelle ripartenze. Non so se a loro abbia influito il risultato dell’andata ma noi abbiamo avuto un altro atteggiamento.

Mario Rui ha preso un colpo ma nulla di grave”.

