Conferenza, Sarri: “Sono rammaricato per non aver dato soddisfazione. Applausi meritati”

Finisce 2-4 Insigne 5′, Ünder 7′, Dzeko 26′, 72′, Perotti 80′, Mertens 92′.

Il Napoli perde il confronto con i giallorossi, serata nerissima iniziata con il gol al 93esimo di Dybala a Roma e finita con il tracollo del San Paolo. Il Napoli non riesce ad esprimere il proprio gioco, vuoi per la compattezza della Roma che chiudeva tutte le linee di passaggio, vuoi per la frenesia nei passaggi spesso poco precisi.

Partite così svoltano grazie a giocate personali e Insigne ci ha provato. Lorenzo, il migliore in campo, trova un insuperabile Alisson che riesce a superare solo una volta, al quinto minuto, portando gli azzurri in vantaggio, gol purtroppo inutile ma prestazione superlativa. Zielinski non incide quando parte da titolare come fa da subentrante, eppure aveva iniziato bene ma, poi viene risucchiato dalle difficoltà incontrate da tutta la squadra.

Nota positiva il ritorno di Milik che entra con la grinta e la voglia giusta, sarà utile in questo finale di stagione che si preannuncia al fulmicotone. Il Napoli resta ancora in testa alla classifica ma la Juventus dovrà recuperare il 14 marzo la partita con l’Atalanta.

La risposta più importante, però, viene dagli spalti: gli azzurri escono tra gli applausi del San Paolo. I cori del San Paolo li avrà sentiti anche il Presidente De Laurentiis tornato a Napoli nella serata peggiore da moltissimi mesi a questa parte “Noi ci crediamo” i tifosi non mollano e la gridano a squarciagola, da questa certezza dovrà ripartire il Napoli, squadra e società, loro ci credono ed hanno già vinto.

Sostituzioni: Hamsik per Zielinski, Milik per Jorginho. Ammonito Mertens.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “Non credo che la squadra possa avere ripercussioni perché ha fatto una buona partita quello che si deve capire è perché abbiamo fatto fare 4 gol ad una squadra che è entrata 8 volte in area.

Il pareggio lo abbiamo preso su una deviazione che ha reso imprendibile un tiro non complicato, per il resto abbiamo fatto la nostra solita, intensa partita. Qualche palla di troppo l’abbiamo persa stasera ma dovrò valutare i dati. Siamo amareggiati perché non abbiamo dato soddisfazione ad un pubblico come il nostro, unico e straordinario anche se stasera i ragazzi meritavano gli applausi. Alla squadra ho detto quello che ho detto a voi, bisogna capire perché ci sono stati 4 gol su 8 palloni fatti toccare in area alla Roma”.

