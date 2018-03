Conferenza, Sarri: “Tifosi nel cuore, darò la mia anima ma non so se basterà”

Il Napoli asfalta la Lazio, finisce 4-1 e l’orchestra diretta dal maestro Sarri vince il Festival del San Paolo.

Gol di De Vrij (3’), Callejon (43’), autogol di Wallace (53’), Zielinski (54’), Mertens (72’).

Gli azzurri scendono in campo indossando tutti la maglia di Ghoulam grande emozione in campo e sugli spalti. Un primo tempo difficile per gli azzurri, subiscono gol in apertura, la Lazio chiude tutti gli spazi, la mette sul piano fisico e arriva su tutte le seconde palle ma il pareggio di Callejon, sul finire della sessione, da il via alla rimonta.

Nel secondo tempo scende in campo un’altra squadra, un Napoli stellare annichilisce e cancella dal campo la Lazio.

L’ingresso in campo di Zielinski al posto di Hamsik, che pare essere sceso in campo già dolorante, cambia completamente il trend del match. Arriva prima il vantaggio su autogol di Wallace e poi gli altri due gol con Zielinski protagonista in entrambi, rete e assist.

Una menzione speciale per Allan, per il quale si sprecano ormai gli aggettivi e i complimenti, Insigne che mette in campo classe e grinta e Jorginho che nella ripresa diventa padrone e signore del centrocampo ma nel secondo tempo bravi tutti.

Il Napoli si riprende la testa del campionato e ricaccia la Juventus al secondo posto, la partita finisce in un tripudio di cori e sciarpate azzurre.

Sostituzioni :

Zielinski per Hamsik 46’

Rog per Allan 81’

Maggio per Callejon 84’

Espulso Sarri

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “Nel secondo tempo abbiamo giocato con più cervello, nel primo tempo abbiamo sbagliato sulle seconde palle ma molto ha pesato l’ultima settimana l’infortunio di Ghoulam ha sconvolto tutto il gruppo.

Oggi abbiamo qualche problemino a livello numerico se tra gli svincolati c’è qualcosa che può tornarci utile Giuntoli lo troverà altrimenti ci arrangeremo.

Tonelli è uscito da un lungo periodo di difficoltà fisica oggi sembra recuperato ma deve migliorare tecnicamente per essere pienamente utile.

Albiol non ne può fare 2 su 3 se Tonelli non avrà problemi di sovraccarico potrebbe toccare a lui, siamo pochi e per giovedì abbiamo anche Machach e Mertens squalificati.

Hamsik ha accusato mal di schiena.

Ai tifosi del Napoli che ho nel cuore posso dare solo la mia anima non so se basterà ma io darò tutto”.

