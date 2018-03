Conferenza, Semplici: “Abbiamo provato a limitare il Napoli”

Napoli vs Spal finisce 1-0 Allan (6). Hamsik segna al minuto 63 ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco.

La Spal gioca tutta la partita nella propria metà campo e non crea nessun pericolo al Napoli ma non contribuisce allo spettacolo e alla fine rimedia l’ennesima sconfitta.

Questo il commento di Senplici in Press Conference: “Siamo partiti timorosi ma avevamo di fronte un avversario fortissimo, nel secondo tempo abbiamo tenuto meglio il campo, volevamo cercare un episodio, magari una palla inattiva che ci rimettesse in gioco ma non ci siamo riusciti.

Meret rientra da otto mesi di inattività ma è un ragazzo di grandi prospettive, da Nazionale.

Oggi dovevamo limitare il palleggio del Napoli ed ho scelto di giocare con un centrocampista in più.

Oggi abbiamo preparato la partita in fase difensiva cercando di ripartire da dietro ma non abbiamo la spensieratezza dell’andata.

Sono contento per la fiducia che mi ha riconosciuto la società”.

Comments

comments