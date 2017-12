Conferenza, Zenga: “Se non si vede un rigore del genere una domanda bisogna farsela”

Dopo la gara Walter Zenga, tecnico del Crotone, ha analizzato la prestazione e la gara in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è una tecnologia con la tv, chi sta davanti al monitor e non vede quel rigore allora una domanda bisogna farsela. Il rigore bisogna sempre segnarlo e non è quello che ha determinato la sconfitta, ma mi chiedo come viene utilizzata questa tecnologia.

Abbiamo chiuso le linee di passaggio, Stoian faceva il quarto, poi ci siamo rimessi col nostro sistema di gioco e Mandragora su Jorginho. A fine primo tempo ho chiesto di giocare senza pensarci troppo, erano troppo preoccupati. Faccio i complimenti alla squadra, con tante defezioni non erano facile e sono contento per Crociata che mi sta piacendo molto.

Non si tratta di moduli, sono i giocatori che fanno gli allenatori e l’ho detto all’intervallo. Dovevano giocare liberi, senza frenesia. L’allenatore deve dare dei principi di gioco, un’idea tattica, poi loro devono interpretare liberamente”.