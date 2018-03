Conte annuncia i titolari per Italia-Inghilterra di domani

Il C.T. azzurro ha svelato la formazione per l’amichevole di domani. Non mancano le sorprese nelle scelte di Conte per l’incontro di domani allo Juventus Stadium contro l’Inghilterra. Ecco la formazione annunciata in conferenza stampa dal selezionatore pugliese che schiererà i suoi con un 3-5-2: Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Parolo, Valdifiori, Florenzi, Darmian, Soriano; Pelle’, Eder.

Ci sarà l’esordio in Nazionale del regista dell’Empoli Valdifiori e un’altra occasione per Eder, stavolta dal primo minuto dopo la rete del 2-2 contro la Bulgaria. Panchina, almeno inizialmente, per il napoletano Gabbiadini protagonista di una discreta prestazione in Bulgaria dove ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza nei minuti finali della gara.

