Conte attacca, Mourinho risponde. Che bufera! Potrebbero finire in tribunale

Clima incandescente in Premier League tra Antonio Conte e Jose Mourinho

Tutto inzia con Mourinho che da del pagliaccio a Conte, l’allenatore dei blues risponde così in conferenza stampa: “Io un clown in panchina? Penso debba guardare a com’era lui in passato”

Poi arriva l’attacco pesante di Conte nei confronti dello Special One: A volte qualcuno si dimentica ciò che è stato in passato. Ha un po’ di demenza senile…”

La risposta di Mourinho non tarda ad arrivare: “Ho fatto degli errori in passsato e non ho bisogno dell’allenatore del Chelsea che me lo ricorda, io comunque non verrò mai squalificato per calcioscommesse”

Secondo Sky Sport i due potrebbero finire addirittura in tribunale