Conti non “imita” Ghoulam, niente crac-bis ma solo distorsione

Il terzino si è fatto male stamane a Milanello e si temeva un nuovo ritorno sotto i ferri.

“Trauma distorsivo al ginocchio sinistro”. Sospiro di sollievo per Andrea Conti, che in allenamento ha riportato un nuovo infortunio all’arto operato a settembre. “Gli esami strumentali e la visita specialistica effettuati dal Professor Herbert Schoenhuber – si legge nel comunicato del Milan – hanno escluso la rottura del legamento crociato anteriore ricostruito ma hanno altresì evidenziato un importante trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni”.

Nonostante lo scampato pericolo in ogni modo si allungano i tempi di recupero del giocatore che domenica 18 marzo era tornato tra i convocati per la sfida contro il Chievo, pur sapendo che non avrebbe potuto giocare.

Fonte: premiumsporthd

