Continua la caccia all’esterno, spunta il nome di Thauvin

A 8 giorni dalla chiusura del mercato, il Napoli continua la sua caccia per un esterno offensivo che possa far rifiatare Insigne e Callejon:

Deulofeu defilato, Politano blindato dal Sassuolo, Lucas troppo costoso, Younes arriverà a giugno.

Secondo il corriere dello sport spunta il nome di Florian Thauvin per il Napoli.

Esterno mancino classe 93 dell’Olimpique Marsiglia, stagione formidabile per lui fino ad ora con 10 goal e 9 assist in 22 partite in Ligue1.

L’OM lo valuta 35 milioni di euro, ma sarà difficile riuscire a convincerli a lasciarlo partire già a gennaio.