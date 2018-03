Continua la guerra di nervi tra Allegri e Sarri

Continua il dibattito a distanza tra i due allenatori in cima al campionato, questa volta è Allegri ha lanciare una frecciatina a Sarri:

Alla domanda riguardante la possibilità di subire una certa pressione giocando sempre prima del Napoli, Massimiliano Allegri risponde sorridendo: “E tanto bisogna giocare, domani giochiamo alle 12:30, anzi prima si fa e prima ci si leva il dente. Giochiamo, cerchiamo di vincere la partita e poi andiamo a casa. Se giochi prima hai la pressione perchè devi vincere, se giochi dopo hai la pressione perchè devi vincere perchè gli altri hanno vinto, perchè gli altri magari non l’hanno vinta e magari devi vincere perchè allunghi in classifica… cioè… è il cane che si morde la coda. Sono partite di calcio, siamo in un calcio globale, dove ci sono tante partite a diversi orari, ma questi sono i diritti televisivi ed è giusto che sia così, altrimenti andiamo ad allenare – con tutto il rispetto – in Lega Pro, dove si gioca una volta ogni 15 giorni”.

Maurizio Sarri, giusto una settimana prima, aveva chiarito come non fosse un problema giocare prima o dopo, ma semplicemente avrebbe preferito una divisione più equa nella gestione dell’avvicendamento tra Napoli e Juventus.

