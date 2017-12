Dal Torino al Napoli, passando per il West Ham, potrebbe essere azzurro il futuro di un ex portiere granata.

Il The Sun, quotidiano inglese, ha lanciato la suggestione di un futuro in azzurro per Joe Hart, ex portiere del Torino, oggi in forza al West Ham. Il contratto di Reina è in scadenza e nel caso in cui non dovesse rinnovare uno dei profili che potrebbe valutare sarebbe proprio quello del portiere inglese.