La Juventus ha diramato la lista dei convocati per l’attesissimo derby contro il Torino

Come annunciato anche da Allegri in conferenza, non ci sarà Mandzukic. Convocati invece Dybala e Barzagli.

L’elenco completo: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Marchisio, Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Barzagli, Pinsoglio, Howedes, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi

Comments

comments