Coppa Italia: con la Lazio si va verso il sold-out. Già esaurito un settore

La prevendita dei biglietti di Napoli-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 8 aprile, procede bene. Infatti sono già stati tutti venduti i tagliandi per i Distinti Superiori, quando manca una sola settimana alla gara: è prevedibile, quindi, il tutto esaurito per un match che potrebbe portare la squadra di Benitez alla terza finale in quattro anni. La gara d’andata terminò 1-1.

Ecco i prezzi dei tagliandi:

Tribuna d’ Onore € 50

Tribuna Posillipo € 30

Tribuna Nisida € 15

Tribuna Family Adulto € 10/ minore € 5

Distinti € 8

Curva € 5

Articolo scritto da Marco Salvadori

Comments

comments