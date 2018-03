Coppa Italia, designati gli arbitri delle semifinali di ritorno

La competizione nazionale è all’ultimo passo prima della finalissima di Roma.

Sarà Gianluca Rocchi l’arbitro che dirigerà Lazio-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma dopodomani alle 20.45. Il fischietto toscano ha già diretto la stessa partita all’Olimpico in questa stagione, i capitolini si imposero per 4-1 e sulla panchina rossonera c’era ancora Montella. La sfida dell’Olimpico ripartirà dallo 0-0 dell’andata a San Siro.

L’altra semifinale di Coppa Italia vede la Juventus ospitare l’Atalanta, in una sorta di “replay” mancato della gara rinviata ieri, sarà invece diretta da Fabbri di Ravenna. Si riparte dall’1-0 dei bianconeri a Bergamo.

Comments

comments