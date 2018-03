Coppa Italia, Milan in finale! Lazio battuta ai rigori

La semifinale di ritorno tra Lazio e Milan è finita ai rigori.

I rossoneri hanno battuto i biancoelesti per 5-3.

Una sequanza di rigori sbagliati da entrambe le parti: apre Immobile che porta la Lazio il vantaggio, per il Milan si presenta Rodriguez che sbaglia. E’ il turno della Lazio con Milinkovic-Savic: sbaglia anche lui, i rossoneri possono passare in vantaggio con Montolivo ma anche lui sbaglia. E’ il turno di Lucas Leiva rigore sbagliato anche per lui.

Bonaventura prene la palla e segna, lo segue Parolo anche lui è rete. Borini si presenta sul dischetto e non sbaglia; per la Lazio ecco Anderson ed è gol. Gol anche per Bonucci, lo segue Lulic. Arriva il momento di Calhanoglu che segna, per la Lazio sbaglia invece Ramos Marchi. Romagnoli posiziona il pallone ed è gol: il Milan conquista la finale e sfiderà la Juventus.

