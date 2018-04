Corbo: “A fine campionato tireremo le somme”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Non sempre fare allenamento tutta la settimana è positivo, le coppe aiutano a salire l’autostima. Il campionato non è ancora finito ma io già so che la tifoseria si dividerà. Se tutto andrà bene sarà ringraziata la squadra, se tutto andrà male sarà colpa di De Laurentiis. Arrivare comunque ad un secondo posto non è male. A fine campionato se le cose fossero andate male ascolteremo Sarri ed il presidente e capiremo cosa è andato storto ma fino ad allora bisogna sostenere la squadra. Per me deve giocare chi è più in forma e dissi da dopo la partita col Chievo che adesso il Napoli non può più prescindere da Milik” .

Comments

comments