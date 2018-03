Corbo: “ADL dovrebbe investire di più su questa squadra”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero.

“In una cena immaginaria con Aurelio De Laurentiis, che stimo tantissimo, vorrei chiedergli: perché non investi ancora di più su questa squadra? Per farlo, però, dovrebbe rinunciare alle telefonate con Chiavelli, amministratore con delega al pessimismo. Sarri dovrà fare una valutazione sul futuro di Reina, per decidere se offrigli il rinnovo o meno.

Un giocatore va valutato in ottica futura, non presente. Prendete la Juve: avevano Buffon, eppure hanno preso Szczesny. La Roma è contraddittoria: ha un presidente americano ma un bilancio in rosso. Nonostante sia condizionata dall’ambiente, comunque, ha una squadra di tutto rispetto, con un buon allenatore”.

