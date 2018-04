Corbo: “Buffon concetto sbagliato degli arbitri”

Antonio Corbo, giornalista de la Repubblica, è intervenuto a Radio Marte

“Il rigore era dubbio, qualcuno l’avrebbe dato qualcun altro no ma le proteste sono state eccessive. Il minuto del rigore non conta perchè i rigori non hanno orario. La cosa sbagliata è che tutta la Juventus società oggi parla del Var, in più attacca Collina in modo assurdo ed improponibile. Senza timore dico che De Laurentiis è pronto a trattare con Sarri che non ha alcuna offerta dall’estero per il momento. Buffon ha un concetto sbagliato degli arbitri, si è tradito da solo, forse non è abituato a certi comportamenti” .

