Corbo: “De Laurentiis e Sarri, per interessi, stanno facendo il proprio gioco”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto su Radio Punto Zero.

Queste le sue parole: “De Laurentiis poteva risparmiarsi quelle parole, ma anche Sarri lancia frasi criptiche sul futuro. Entrambi, per interessi economici, stanno facendo il proprio gioco: l’allenatore dei record vuole cambiare squadra per diventare ricco, o vuole restare a Napoli?

De Laurentiis doveva agire in maniera più lineare e deve farsi una domanda: è Sarri l’allenatore del progetto Napoli dal 2018 in poi? Se sì, va bloccato dandogli i soldi che gli spettano, nella forma giusta e adeguata. Secondo me non arriverà nessun club che pagherà la clausola, dunque Sarri rimarrà qui senza avere potere contrattuale. Detto questo, De Laurentiis è il miglior presidente italiano, ci rimette i soldi senza multinazionali alle spalle. Può essere criticato tutti i giorni ma dopo quattordici anni ha ottenuto i migliori risultati.

Ci sono tre giocatori richiesti sul mercato: Jorginho, Mertens e Koulibaly. Il Napoli deve capire se tenerli o darli via. Insigne deve fare sempre cose semplici, senza credere di essere la somma di Pelè, Messi e Maradona messi insieme.

La Juventus soffre il Napoli e da giorni si inasprisce la battaglia in tv per demolire la Var, che invece sarà confermata perché riduce gli errori, dunque le ingiustizie”.

