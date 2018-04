Corbo: “Il gol di Diawara è stato importante anche per i titolari”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Molte squadre soffrono in maniera terribile ma la Juventus ha le risorse per rianimarsi. Mi è piaciuto Allegri che è stato lucido nel dirle. Il rigore era dubbio e il rammarico era comprensibile. Però non condivido la reazione di Buffon.

Il gol di Diawara è stato importante perché ha accreditato i giocatori della panchina e da conforto anche ai titolari che sanno di poter contare sui panchinari. Spero che possano avere un po’ di spazio in più e dare il loro contributo perché proprio in Primavera possono essere utili.

Milik? Dipende dal medico, giocatore e Sarri decidere se può inziiare subito o dal secondo tempo, se è idoneo non c’è dubbio tatticamente è il giocatore giusto. Lui a Milano è l’ideale per saltare e segnare di testa, lui è buono per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3.

Buffon? Non condivido i napoletani che sono contenti. La Juventus ha fatto uan grande partita e il rigore è dubbio ma non condivido le sue parole perché duire che un arbitro debba vedere la gara di andata per dirigere il ritorno è incomprensibile. Il rigore è un moemnto senza tempo, lo puoi avere al primo minuto così come all’ultimo”.

