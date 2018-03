Corbo: “Il Napoli deve vincerle tutte”

Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“La squadra insieme a Sarri sta producendo un lavoro straordinario, sono un tutt’uno con la città che li sostiene. D’altra parte la società si è dimostrata inadeguata e non all’altezza della propria compagine. E’ arrivato il momento di investire in maniera più decisa, soprattutto in virtù del fatto che ora, più che un tesoretto, il Napoli ha un vero e proprio tesoro tra le mani.

Impossibile parlare di pareggi nelle partite che mancano alla fine del campionato. L’unico modo che il Napoli ha per superare la Juve è vincerle tutte.

Bisogna comunque sottolineare il gesto dei tifosi della Curva A, che ieri si sono presentati a Castel Volturno. Sono veri tifosi, così come lo erano quelli presenti anche alla prima gara in serie C contro il Cittadella, chi era presente può definirsi un vero tifoso azzurro”.

