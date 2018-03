Corbo: “Sarri prende tempo per capire se arriveranno delle offerte”

Il giornalista de “La Repubblica” è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“In questo finale di stagione conta soprattutto la fortuna e se si è fatta una buona preparazione, in primavera si raccolgono i frutti. Il Napoli ha uno staff di grande livello e non credo che i fatturati siano importanti in questa fase della stagione, conta invece la voglia di vincere e di impegnarsi. Se posso dare un consiglio, direi al Napoli di essere più estemporaneo. E’ conosciuto dagli avversari e se gioca in maniera monotematica, può diventare prevedibile. Certe partite, come lo scontro diretto di Torino, si vincono anche in panchina.

Il Napoli con Sarri ha un contratto e la società avrebbe semplicemente dovuto dirgli che è lui l’allenatore del progetto futuro del Napoli. Poi, se per forza Sarri vuole andare via, c’è una clausola che prevede uno svincolo. Tutto ciò non accade perché De Laurentiis eccede in cortesia rimandando il problema senza dare fretta a Sarri che, invece, prende tempo e aspetta di capire se arriveranno delle offerte. Confermando Sarri adesso, tutta la squadra avrebbe nuove motivazioni e parlar chiaro è sempre la cosa migliore”.

