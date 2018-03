Corbo: “Una squadra di livello non può fare così”

Il giornalista napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Queste le sue parole:

“Gli azzurri con la vittoria di ieri hanno dimostrato di essere incompiuti. Perché qui, abbiamo avallato l’idea di non fare le coppe per vincere il campionato. Ma questo possono dirlo i tifosi che sognano il titolo, ma una società di livello non può farlo. Ovvio sia un problema che il Napoli non abbia acquistato nessuno a gennaio e addirittura abbia ceduto due calciatori. Questa è una squadra forte che merita il primato ma è triste vedere partite come quella d’andata contro il Lipsia. Sono sempre stato convinto che una squadra non si stanca quando vince, ma quando perde. Sono convinto che sia uscito dall’Europa League più forte perché ha recuperato Tonelli, un turnover scientifico per far giocare anche le seconde linee e uno Zielinski eccezionale”.

