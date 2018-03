Corsi: “Con Benitez i giocatori non si allenavano”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato su Radio Crc.

Queste le sue parole: “Con Benitez i calciatori non si allenavano, con Sarri si. Albiol si è accorto di essere grande calciatore anche correndo poco. Koulibaly era ridicolo, contro il mio Empoli mi divertii tanto. Oggi è tra i più forti. Sarri è sempre concentrato sul suo lavoro, dopo un’ora dalla fine delle gare è già lì a rivederla. Se dovesse andare via dal Napoli, vorrei vederlo in un top club.

Bel gioco? La Juventus gioca male e vince, se Allegri porta a casa lo scudetto anche in questa stagione, ha ragione lui. Lo scontro diretto sarà decisivo. Giampaolo? Tecnico bravo, si è rinnovato e completato. Potrebbe far bene a Napoli, anche se sarebbe un banco di prova importante. Luperto? Ha tempo, sta facendo bene e tra qualche anno può giocare al top. Un grande professionista, ricorda Rugani”.

